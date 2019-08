Gelebte Regionalität in der Tiroler Freizeitarena

200.000 Besucher jährlich zählt der Outdoor-Abenteuerpark am Eingang des Ötztals. „Im zehnten Jahr ihres Bestehens ist die Area weltweit bekannt, in China sowie in Saudi-Arabien gibt es sogar Pläne, die Anlage zu kopieren“, berichtet Geschäftsführer Christian Schnöller. Mit insgesamt 35 verschiedenen Abenteuern ist die Area der größte Outdoor-Park Europas.