Microsoft und „Mac Book“ ziehen über Apple her

Microsoft kann es offenbar nicht lassen und zieht in einem neuen Werbespot erneut über den Rivalen Apple her. Neuester Coup der Redmonder: Ein angeblich realer Australier namens Mackenzie Book, auch Mac Book genannt, der das neue Surface Laptop mit dem MacBook Air von Apple vergleicht und dabei eindeutige Vorteile des Microsoft-Geräts gegenüber dem Apple-Produkt in den Bereichen Laufzeit, Geschwindigkeit und Touchscreen („Macs haben keine Touchscreens“) ausmacht. Mac Books finale Botschaft: „Du solltest dir ein Surface holen - vertrau mir, ich bin Mac Book.“