Rummenigge rügt Kovac und Niko entschuldigt sich

Verhältnis zu Kovac sehr gut

Als „sehr gut“ beschrieb Rummenigge sein Verhältnis zu Trainer Niko Kovac, im Interview mit dem „Bild am Sonntag“. „Durch das Double hat Niko noch einmal an Anerkennung gewonnen. Zudem mag ich ihn als Menschen“, sagte Rummenigge. Kovac braucht also keine Angst zu haben, würde man denken.