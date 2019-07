Frau verirrte sich und erlitt Kreislaufkollaps

Die Frau (59) aus Zell am See war mit einer Freundin Wandern gegangen. Gegen 15 Uhr trennten sie sich, weil sie verschiedene Wege nehmen wollten. Als die 59-Jährige bis 17.30 Uhr nicht beim ausgemachten Treffpunkt auf der Forststraße auftauchte, rief die Freundin die Bergrettung zu Hilfe. Die Retter machten sich umgehend auf den Weg. Auch die Mannschaft des Polizeihubschraubers war im Einsatz. Der Pilot entdeckte die Vermisste schließlich erschöpft am Boden sitzend nahe der Kallbrunnalm. Die Bergretter wussten somit, wo sie suchen mussten. Sie erreichten die Frau gegen 18.15 Uhr und brachten sie ins Tal. Die 59-Jährige hatte wegen der Hitze und der Anstrengung einen Kreislaufkollaps erlitten. Sie wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.