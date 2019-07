Nach Bluttat in NÖ: Wenn Kinder töten ...

Wenn Kinder töten, ist selbst das Unfassbare noch unbegreiflicher. Erst am Montag erschütterte - wie berichtet - so ein Kapitalverbrechen eine 3000-Seelen-Gemeinde im südlichen Niederösterreich: Ein Schüler (14) stach nach einem Streit mit einem Messer fünf- bis siebenmal auf seine Mutter ein. Danach vergingen mehrere Stunden, ehe der Jugendliche selbst den Notruf wählte und in den Hörer sagte: „Kommt’s schnell, Mama ist tot!“ Für die 55-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Der Onkel des mutmaßlichen Täters (es gilt die Unschuldsvermutung) wurde in der Nacht an den Tatort geholt.