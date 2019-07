„Mozart schaut uns über die Schulter“

Regie-Star Peter Sellars hat für Salzburg bereits im Jahr 1992 Messiaens „Saint Fancois d‘Assise“ inszeniert. 2017 war der „Titus“ dran, und heuer wird der „Opern-Erneuerer“ zusammen mit dem Dirigenten Teodor Currentzis für den „Idomeneo“ sorgen. Zwei Wochen vor der Premiere in der Felsenreitschule luden die Festspiele auf der Presseterrasse zu einem Talk über diese zentrale Neuproduktion. Und Sellars schwärmt über den jungen Dirigenten nicht weniger blumig: „Currentzis ist ein Visionär. Zusammen mit dem Freiburger Barrockorchester und dem musicAeterna Choir aus Perm (Currentzis‘ hauptsächlicher Wirkungsstätte, Anm.) schafft er innere Räume für Sänger - in jedem Takt eine neue Welt“, sagte Sellars. „Das wirft neues Licht auf Mozarts wildes Jugendwerk, da sind plötzlich Klänge zu hören, die an Volksmusik, an intellektuellen Pop, an Disco und viele andere Stile erinnern.“