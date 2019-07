De Ligt: Ronaldo? „Keinen Unterschied ausgemacht“

Dass seine Wahl auf Juventus gefallen ist, sei wohlüberlegt. „In Holland wird viel Wert auf Spielaufbau und hohes Verteidigen gelegt. In Italien geht es um Raumdeckung und gemeinsames Verteidigen“, sagte De Ligt. Sein Spieleragent Mino Raiola hatte bereits am Mittwoch erklärt: „Für einen Verteidiger ist es wichtig, nach Italien zu kommen. Wenn du der Beste der Welt werden willst, ist es eine notwendige Station.“ An De Ligt soll auch der FC Barcelona und Paris Saint-Germain interessiert gewesen sein.