Olympiasieger soll Egger zu Höhenflug verhelfen

Am 27. und 28. Juli steigen in Innsbruck die Leichtathletik-Staatsmeisterschaften. Die Riferin Michi Egger möchte dort ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte schreiben und sich den 14. Dreisprung-Titel in Serie holen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, wird sie sogar von einem absoluten Superstar unterstützt.