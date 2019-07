„The Sinking City“: PS4-Game und Goodies gewinnen!

Inspiriert von den Werken des Horror-Meisters H.P. Lovecraft, müssen Gamer im Mystery-Adventure „The Sinking City“ in der Rolle des Privatdetektivs Charles Reed herausfinden, welche übernatürliche Macht von der Kleinstadt Oakmont Besitz ergriffen hat. krone.at verlost zusammen mit Publisher Bigben ein Goodie-Bag zum Spiel. Neben der PS4-Version enthalten sind darin ein Rucksack, eine kleine Cthulhu-Statue, eine Erkennungsmarke inklusive USB-Stick, das Buch „H.P. Lovecraft: Against the World, Against Life“ von Michel Houellebecq, ein Artbook sowie ein Pen-und-Paper-Rollenspiel zu „The Sinking City“.