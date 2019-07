„Rock in Graz“: Premiere für neues Musik-Festival

Mit dem „Metal on the Hill“-Festival am Schloßberg hat das Eisenerzer Plattenlabel Napalm Records Graz zu einem Sehnsuchtsort für gehobene Heavy-Metal-Fans gemacht. Am Dienstag starten sie nun ihr zweites Festival in der Murmetropole und holen für die „Rock in Graz“-Premiere die NuMetal-Helden der 1990er.