Das sind die ersten Bilder vom Galaxy Note 10

Offenbar kein Bixby-Button mehr

Interessantes Detail auf den Bildern: Offenbar verzichtet Samsung beim Note 10 auf den nicht sonderlich beliebten Bixby-Knopf an der Gehäusekante, den die Koreaner eingeführt hatten, um den hauseigenen Sprachassistenten Bixby prominenter in ihre Smartphones zu integrieren. Bei den Nutzern kam der Knopf oft nicht so gut an - besonders hierzulande, wo Bixby erst kürzlich in deutscher Sprache gestartet ist.