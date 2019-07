Amazon und Google legen ihren Streaming-Krieg bei!

Nutzer des Fire-TV-Sticks von Amazon in der 2. Generation oder der 4K-Variante haben demnach ab sofort - inklusive Alexa-Sprachsteuerung - endlich Zugriff auf Googles Videoplattform YouTube, Besitzer des Google-Streaming-Sticks Chromecast können auf Amazons Prime-Videokatalog zugreifen, in der App am Smartphone Filme auswählen und diese direkt auf ihren Streaming-Empfänger abspielen.