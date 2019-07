Zwei Siege noch zum Rekord: Williams im Halbfinale

Zwei Siege trennen Serena Williams noch von einem weiteren schillernden Kapitel ihrer grandiosen Tennis-Karriere! Mit dem umkämpften 6:4, 4:6, 6:3 im US-Duell mit Alison Riske hat die 37-Jährige am Dienstag den nächsten Halbfinaleinzug in Wimbledon geschafft. Dort trifft Williams am Donnerstag auf die Tschechin Barbora Strycova, die die Britin Johanna Konta mit 7:6(5), 6:1 eliminierte.