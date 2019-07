Hütter zittert um Nummer 1, Funkstille bei „Hinti“

Auch Hinteregger-Deal wackelt

Und auch im Fall Martin Hinteregger schaut es derzeit gar nicht gut aus für den Eintracht-Coach. Der Kärntner nahm am Montag wieder das Training in Ausgburg auf, aber nur kurz. Er hatte sich beim letzten Einsatz mit der österreichischen Nationalmannschaft am 10. Juni gegen Mazedonien eine Rippe gebrochen. Darum machte der Innenverteidiger nur Passübungen mit, bevor er mit dem Reha-Trainer individuell weiterarbeitete. „Ich muss zum Kontroll-Röntgen der Rippe“ wird Hütters Abwehrchef der letzten Saison von der „Augsburger Allgemeinen“ zitiert. Der Frage nach seiner persönlichen Zukunft wich er aber aus. „Vielleicht in ein paar Tagen“, antwortete er und radelte Richtung WWK-Arena davon.