Dieser Final-Sonntag sorgt heute für Hochspannung

Wer wird Weltmeister?

Rekordsieger gegen Premierenfinalist. Titelverteidiger gegen Europameister - oder: USA gegen Holland! Das wartet heute (17 Uhr) in Lyon im Kampf um den WM-Titel. Die Amerikanerinnen sind in ihrem dritten Finale in Folge Favorit. „Athletisch, dynamisch, geradlinig - dazu in der Breite sehr gut aufgestellt“, weiß ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer, der den Holländerinnen wenig Chancen gibt. „Offensiv und defensiv mit Schwachpunkten, das kann sich normal nicht ausgehen.“ Dennoch sei der Respekt vor den Oranje groß: „Weil sie seit dem Titel bei der Heim-EM 2017 eine gewisse Stabilität haben, sich in Umfeld und Entwicklung sehr viel getan hat.“