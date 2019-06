Walsterben: Tempolimit für Schiffe eingeführt

Fünf tote Wale in den vergangenen Wochen

In den vergangenen Wochen waren fünf Wale tot aufgefunden worden. Woran sie genau starben, wird derzeit noch untersucht. Experten fanden aber Spuren an einigen der Tiere, die Zusammenstöße mit Schiffen vermuten lassen. Die Wale gehören zur vom Aussterben bedrohten Gattung der Atlantischen Nordkaper.