Letzte „Liebesg‘schichten“ starten Mitte Juli

Es wird wieder romantisch: Ab 15. Juli zeigt ORF 2 neue „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“. Die 23. Staffel des Formats ist die letzte, an der die im März verstorbene Filmemacherin Elizabeth T. Spira mitgewirkt hat. Für den ORF war es „logisch, mit dem Team gemeinsam auch diese, ihre letzte Staffel in ihrem Sinne, mit ihrer Haltung fertigzustellen“, so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner.