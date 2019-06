Wechselt EM-Entdeckung Kalajdzic zu Stuttgart?

Schlager - Wolfsburg?

Schlager und Wolfsburg sind schon lange ein Thema. Am Tag vor dem mit 1:3 verlorenen EM-Duell mit Dänemark am Donnerstag waren Medienberichte aufgetaucht, dass der Mittelfeldspieler vor einem Wechsel von Salzburg zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg steht. Der ÖFB-A-Teamspieler dementierte umgehend, soll laut Medienberichten nun aber am Montag zum Medizincheck in Wolfsburg gewesen sein. Die Vertragsunterzeichnung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, es ist davon auszugehen, dass der 21-Jährige nächste Saison nicht mehr gegen Rekordmeister Rapid und Co. spielen wird.