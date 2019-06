Bayerns Kovac erhält Ex-Bullen als Assistenten

Niko Kovac erhält prominente Unterstüzung. Der Name Hans (Hans-Dieter) Flick wird wohl vielen ein Begriff sein. Er war noch zu Matthäus-Zeiten Co.-Trainer in Salzburg (und zuvor unter Giovanni Trapattoni). Den Bayern-Fans ist er als Spieler in Erinnerung geblieben. Er bestritt von 1984 bis 1990 genau 104 Spiele für die Rot-Blauen.