Batterie-Guru (96) entwickelt gläsernen Super-Akku

Der betagte Akku-Tüftler war schon maßgeblich an der Entwicklung des heute gängigen Lithium-Ionen-Akkus beteiligt. Wie das Ingenieursmagazin „IEEE Spectrum“ berichtet, stehen Goodenough und sein Team von der Universität Texas nach jahrelanger Forschung nun vor dem nächsten Durchbruch: Glas-Akkus, die dreimal so viel Energie speichern können wie heutige Akkus, auch bei niedrigen Temperaturen noch zuverlässig funktionieren und sich - in Smartphone-Größe - binnen Minuten voll aufladen lassen.