Pascariuc mit Traumstart ins WM-Abenteuer

„Es hat uns natürlich zusätzliches Selbstvertrauen gegeben, dass wir auch von einem Rückstand retour gekommen sind“, verriet Pascariuc, der bei der Salzburger Sportunion seine Lehre zum Bürokaufmann absolviert. Um den Sprung in den Hauptbewerb zu vollenden, musste aber noch eine weitere Qualirunde überstanden werden. Die Gegner: das englische Brüderpaar Bello. Die regierenden Jugend-Commonwealth-Champions gingen als Favoriten in die Partie. „Sie waren bei den letzten Nachwuchs-Titelkämpfen immer in den Top-5“ sagte Pascariuc. Doch das österreichische Duo unterstrich von Anfang an seine Ambitionen in Thailand um die Medaillen mitspielen zu wollen und setzte sich schließlich glatt mit 21:17 und 21:17 durch.