Pascariuc startet mit Sieg ins WM-Turnier

„Unser erklärtes Ziel ist ein Platz in den Top-5.“ Für Pascariuc, der auch in der 2. Bundesliga bei der PSVBG Salzburg in der Halle engagiert ist, allerdings nur ein Zwischenziel. „Natürlich möchte ich in der Zukunft als Beach-Profi auf der World Tour spielen“, sagt der Youngster, „das ist für mich aber erst dann ein Thema, wenn ich bei der Salzburger Sportunion meine Lehre zum Bürokaufmann erfolgreich abgeschlossen habe.“