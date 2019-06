US-Open: Woodland gewinnt, Rätsel um Straka

Markus Brier, der mit Platz zwölf bei den British Open 2007 das beste heimische Major-Resultat hält, sagt über Straka: „Es geht bei ihm absolut in die richtige Richtung, ganz stark.“ Zu Bernd Wiesberger, der trotz der gestrigen 72 wegen der 78 am Samstag weit hinten landete, meinte Brier: „Das hat wenig Aussagekraft. Die US Open sind brutal. Bernd ist nach der Verletzung wieder voll da. Das hat er mit dem Sieg in Dänemark gezeigt.“