Tschernobyl: Foto-Irrsinn in der Atom-Hölle

Doch auch wenn sich jetzt viele über die Pietätlosigkeit der Instagrammer aufregen: Shitstorm-Berichte, wonach jetzt Influencer die frühere Atom-Hölle stürmen würden, sind so nicht ganz richtig. Nur ein kleiner Teil der fragwürdigen Selfies und Fotos aus Teschernobyl stammt von echten Influencern. Denn nicht jeder, der auf Instagram vertreten ist, ist auch ein Influencer - schon gar nicht mit mageren 1500 Followern auf der Social-Media-Plattform. Aber vielleicht sei ja die Hoffnung bei so manchem Instagrammer, dank sexy Posen am Ort der Reaktorkatastrophe mehr Likes und in weiterer Folge mehr Follower zu lukrieren, so die Kritik an den Aufnahmen.