E-Scooter außer Kontrolle: Zwei Buben verletzt!

Zwei Buben (11 und 14) waren am Donnerstag mit einem E-Scooter auf einer Schotterstraße in Längenfeld unterwegs. Der elektrische Roller geriet laut Polizei außer Kontrolle, die Burschen stürzten und verletzten sich erheblich, der Elfjährige wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.