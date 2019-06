Hofer trotz FPÖ-Unmut: Keine Revanchefouls!

Nach einigem Hin und Her dürfte das Rauchverbot in der Gastronomie nun doch kommen. Nach längerem Zaudern konnte sich die ÖVP nach Koalitionsende mit der FPÖ zu einer neuen Linie in dieser Frage durchringen - trotz der Angst, dass nun auch die Blauen damit beginnen werden, für sie einst schmerzhafte Koalitionsbeschlüsse rückgängig zu machen. Offenbar planen das die Freiheitlichen aber nicht. „Für uns ist es eine Frage der politischen Reife und Aufrichtigkeit, keine gemeinsamen Beschlüsse wieder aufzuschnüren“, sagt FPÖ-Chef Hofer zur „Krone“.