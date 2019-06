„Marathonsieg“ von Wawrinka - nun gegen Federer

6:2,6:3,6:3 ist am Sonntag das Standard-Resultat von den zwei bisher erfolgreichsten Grand-Slam-Champions der Herren gewesen. Im Duell „Superstars gegen Argentinien“ ließ Roger Federer in 102 Minuten Leonardo Mayer ebenso keine Chance wie etwas später Rafael Nadal in 2:13 Stunden Juan Ignacio Londero. Für Nadal war es schon der 90. Sieg bei den French Open allein. Stan Wawrinka gewann einen hochklassigen 5-Stunden-Marathon gegen Stefanos Tsitsipas.