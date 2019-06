Liverpool-Fans machen Wahnsinns-Stimmung in Madrid

Vor dem Champions-League-Finale am Samstagabend (21.00 Uhr/live im Sportkrone.at-Ticker) zwischen Liverpool und Tottenham sind in Madrid die Liverpool-Fans, die stimmungsmässig die Stadt unter Kontrolle halten. An manchen Plätzen ist ein regelrechtes Rotes Meer zu sehen. In den Bars und Kaffees der Stadt sitzen die LIverpool- und die Spurs-Fans gemütlich zusammen. Sie tanzten und sangen sogar gemeinsam (im Video).