Ehepaar ausgerastet: Feuer in Flüchtlingsquartier

Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend in einer Flüchtlingsunterkunft im Tiroler Ort Scharnitz gefordert. Ein afghanisches Ehepaar (38, 40) hatte sich selbst Schnittverletzungen zugefügt, Gegenstände beschädigt und auch einen Brand gelegt. Das Feuer konnte von den zwei ältesten Söhnen sowie der Heimleiterin rasch gelöscht werden. Das Paar zog sich „erhebliche“ Verletzungen zu, so die Behörden.