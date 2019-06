Neymar mit Knie-Problemen? DAS sagt der Superstar

Nach Knieproblemen bei einer Trainingseinheit mit der Nationalmannschaft beruhigt der brasilianische Stürmerstar Neymar seine Fans! „Mir geht es gut. Es war nur ein Schreck“, sagte er am Freitag in einem kurzen Interview dem Fernsehsender Globo TV. Am Dienstag war der Profi von Paris Saint-Germain nach einem Torschuss im Training vom Platz gehumpelt.