Klopp: Die Krone fehlt dem König von Liverpool

Diesen Titel kann Jürgen Klopp selbst durch einen Erfolg im Champions-League-Finale nicht bekommen. Um einmal „Sir Jürgen Klopp“ genannt werden zu dürfen, bräuchte der König von Liverpool vorher die britische Staatsbürgerschaft und einen Ritterschlag durch Queen Elizabeth. Diese Ehre ist aber so ziemlich das Einzige, was dem deutschen Trainer in England noch nicht angetragen wurde, seit er den FC Liverpool zum zweiten Mal nacheinander in das Endspiel der Königsklasse geführt hat.