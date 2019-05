Kickls Medienerlass und „Ausreisezentren“ vor Aus

Kritik an „Maulkorberlass“

Kritik erntete Kickl auch für den Umgang mit Medien. So war in der Verordnung unter anderem von einem „Maulkorberlass“ die Rede. Bereits im September 2018 hatte ein Mail eines Ministeriumssprechers für Aufregung gesorgt. Aus dieser ging hervor, dass die Kommunikation mit bestimmten Medien - genannt wurden „Standard“, „Kurier“ und „Falter“ - „auf das nötigste Maß“ reduziert werden sollte.