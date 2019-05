Pressearbeit wird im Innenministerium gebündelt

Alles neu macht der Mai, so auch im Innenministerium, wo per 1. Mai die Öffentlichkeitskommunikation neu geregelt wird. Ziel der Richtlinie für Medienarbeit seien „bundesweit einheitliche Standards“, hieß es dazu am Dienstag. Eine kolportierte Auflösung der Pressestelle des Bundeskriminalamts (BK) wurde ausdrücklich dementiert. Es handle sich um eine räumliche Verlegung ins BMI. Bei den NEOS ortete man allerdings einen „Medienmaulkorb“, die Liste Jetzt sprach von einem „FPÖ-Zensurfilter“.