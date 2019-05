Airbnb: Bis zu 5000 Euro Strafe bei Nichtmeldung

„Online-Marktplätze für Vermietungen wie etwa Airbnb entziehen dem Wohnungsmarkt zunehmend privaten Wohnraum“, sagte ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter. Dieses Phänomen habe sich nicht nur in anderen europäischen Hauptstädten aufgetan, „sondern hat sich auch in Tirol in den letzten zehn Jahren zunehmend verschärft“, betonte Platter.