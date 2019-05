Rechnungshof will sich Parteifinanzen vorknöpfen

Schärfere Sanktionen bei Verstößen

Verschärfen will Kraker auch die Sanktionen bei Verstößen gegen das Parteiengesetz. „Jetzt kommen die Sanktionen spät und wirken nicht präventiv“, sagt sie zu den vorgesehenen Geldbußen von bis zu 100.000 Euro. Künftig will der Rechnungshof selbst anstelle des Parteien-Transparenz-Senats im Kanzleramt die Strafen verhängen. Darüber habe sie lange nachgedacht, so Kraker, aber: „Daran führt kein Weg vorbei, weil es für den Rechnungshof wichtig ist, dass er etwas in der Hand hat.“ Auf konkrete Summen will sich Kraker nicht festlegen, nur so viel: „Die Höhe der Strafe muss generalpräventive Wirkung haben.“