„Super-Fahrschein“ für alle steirischen Studenten

Für rund 40.000 steirische Studierende - das sind all jene unter 26 Jahren - kam am Mittwoch eine Jubelmeldung aus der Landespolitik. So wie bisher nur Schüler und Lehrlinge, bekommen sie ab Herbst 2019 ein „Top-Ticket“ für den Öffentlichen Verkehr (ÖV): Bahn, Bus und Bim im ganzen Land für 150 Euro pro Semester.