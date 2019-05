Kampf um Kunden: Baumärkte ringen um Handwerker

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Vom gesamten Handelsumsatz der Branche von 4,85 Milliarden Euro entfielen zuletzt bereits über 77 Prozent auf Zement, Beton, Ziegel & Co. Vor drei Jahren waren es noch 75,1 Prozent. Dazu kommt, dass den klassischen Heimwerkermärkten auch die Kunden abhanden kommen. „Aufgrund der Altersstruktur mit mehr älteren Menschen hat der Trend des Heimwerkens in den letzten Jahren deutlich abgenommen“, meint auch RWA/Lagerhaus-Generaldirektor Reinhard Wolf. Immer größer wird auch der Druck im Online-Bereich. Dort regiert meist jedoch der beste Preis – was zulasten der Margen geht.