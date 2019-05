Herbert Kickl muss Sheriffstern wieder abgeben

Wiewohl Kickl in der Ausländerpolitik immer den blauen Kurs teilte, zählte er nicht zum Ideologen-Flügel der FPÖ. Speziell die Burschenschafter in den freiheitlichen Reihen waren ihm tendenziell suspekt. Dafür hatte er keine Berührungsängste zu Rechtsaußenparteien auch auf internationalem Feld. So war Kickl im Jahr 2016 Gastredner bei einem Kongress der „Verteidiger Europas“ in Linz, ein Auftritt, der ihm bis heute gerne von politischen Gegnern vorgeworfen wird.