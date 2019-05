Die Glitzerwelt auf der Partyinsel Ibiza

Und nicht nur er. Wer in sein will, lebt, verweilt oder urlaubt auf Ibiza: Immobilien-Mogul Rene Benko zum Beispiel. Seine 62 Meter lange Yacht fällt aber unter all den vielen anderen protzigen weißen Schiffen im türkisfarbenen Meer nicht wirklich auf. Ja, Ibiza mutierte augenscheinlich zum Hauptquartier der Reichen. Wer was gelten will, hat hier eine Villa: Unter anderen Top-Unternehmer Niki Lauda, Event-Manager Hannes Jagerhofer, Wiens Motto am Fluss-Boss Bernd Schlacher.