Hütter zu Kritikern: „Viele dachten, ich fliege“

Die deftige Packung zum Saisonausklang trübte die Stimmung bei Eintracht Frankfurt nur kurz. „Es ist eine überragende Spielzeit gewesen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic - und schwelgte in der Erinnerung: „So viele Highlights haben einige nicht in fünf Jahren. Wir haben unseren Stempel hinterlassen und die Fans in Deutschland für uns gewonnen.“ In der Tat haben die Hessen in einer selten erlebten Form begeistert. Sie zelebrierten jeden einzelnen Auftritt in der Europa League wie ein Endspiel, sie retteten mit dem Halbfinaleinzug das internationale Ansehen des deutschen Fußballs. Und in der Bundesliga verzückte manches Offensivfeuerwerk der „Büffelherde“ Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller das Publikum.