Zeitungszusteller von Unbekanntem verletzt

Nach zwei Raubüberfällen am Donnerstag in Graz und im oststeirischen Gleisdorf hat es eine Festnahme geben. Ein Täter konnte entkommen, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. In Graz hatte ein 26-Jähriger einem 16-Jährigen dessen Handy entrissen. Er wurde wenig später geschnappt. In Gleisdorf wurde ein Zeitungszusteller (45) verletzt, der Täter flüchtete ohne Beute.