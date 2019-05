Katzengitter: Montage nicht ohne Erlaubnis!

Die Mieterhilfe gibt Auskunft: Jede geplante Veränderung außerhalb der Wohnung muss schriftlich beim Vermieter beziehungsweise der Hausverwaltung angemeldet werden. Nachdem ein Katzengitter außerhalb des Fensters – sprich am Rahmen oder an der Fassade selbst – angebracht wird, bedarf es hier also in jedem Fall einer Genehmigung.