Tourismus-Nachwuchs in Salzburg top

Den Staatsmeistertitel im Service holte sich Lukas Hohenberger vom Hotel Imlauer Pitter Salzburg. Bester Kochlehrling Österreichs wurde Andreas Schwemberger vom Alpenresort Schwarz in Tirol, Ayla De Jong vom Vital Hotel Styria in der Steiermark siegte in der Kategorie „Gastgewerbeassistenten“. Auch das Salzburger Team-Ergebnis konnte sich absolut sehen lassen: Insgesamt holte man drei Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille. Die Gewinner konnten sich zudem Tickets für die internationalen Meisterschaften sichern, wo sie Österreich bei den EuroSkills 2020 in Graz und WorldSkills 2019 in Kazan vertreten werden.

Leidenschaft für den Beruf ist groß

„Küche, Service und Rezeption sind die Kernbereiche in der gastronomischen Dienstleistung, deshalb sind Berufswettbewerbe wie die Staatsmeisterschaften von so großer Bedeutung für unsere Branche“, sagte der Landesausbildungsdelegierte der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, Benedikt Lang. „Mit ihrer Teilnahme zeigen die Jugendlichen nicht nur ihr Können, sondern drücken damit auch ihre Leidenschaft für den Beruf aus.“

1.000 Lehrlinge in 360 Betrieben

Der neue WKS-Präsident Manfred Rosenstatter betonte, dass der Tourismus im Urlaubsland Salzburg von enormer Wichtigkeit sei. Insgesamt werden 1.000 Lehrlinge in 360 Betrieben ausgebildet.