Hartberg holt wichtigen Dreier gegen den Abstieg!

In der über weite Strecken munteren Partie hatte Rene Renner in der dritten Minute die erste Chance, als er das kurze Eck anvisierte. Rene Swete im Hartberg-Tor musste erstmals eingreifen. Die Anfangsphase gehörte sonst aber dem Heimteam, das eine Minute später durch Dario Tadic erstmals gefährlich wurde. Der Stürmer verzog nach Zuspiel von Flecker. In der achten Minute hinderte Thorsten Mahrer Tadic am nächsten Abschluss. Swete wiederum zeichnete sich auf der gegenüberliegenden Seite bei Kopfbällen von Jano und Martin Pusic aus. Die vor der Halbzeit größte Möglichkeit für Hartberg eröffnete sich dem fleißigen Flecker in der 23. Minute, als er alleine vor Markus Kuster an den Ball kam. Der Schlussmann der Mattersburger wehrte mittels Fußabwehr ab. Bis zur Pause war dann in der Profertil Arena ein ausgeglichenes Match zu sehen, das sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte. Gegen Ende der ersten Hälfte lenkte Swete noch einen Schuss von Andreas Kuen aus rund 20 Metern über den Kasten.