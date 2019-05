Chelsea-Star über Hütter: „Großartiger Trainer“

Kurz vor Mitternacht war man noch ganz knapp am ersten Europacupfinaleinzug seit 1980 dran. Nach einem 1:1 nach Verlängerung stand es im Elferschießen 3:2 für die Frankfurter, als Hinteregger und in der Folge Goncalo Paciencia scheiterten. „Es hätte das größte Spiel mit dem schönsten Ende werden können“, sagte Hinteregger. „Wenn man einen Elfmeter verschießt, ist es immer ganz schlimm. Es tut mir richtig weh.“ Hütter nahm seinen Landsmann in Schutz. „Im Elfmeterschießen gibt es immer einen Pechvogel. Aber was er vorher geleistet hat, da kannst du ihm gar nicht böse sein. Das war fantastisch.“