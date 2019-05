Händler beklagen immer öfter Betrug durch Kunden

87 Prozent der Unternehmen betroffen

In Österreich gaben 87 Prozent der Befragten an, schon einmal von einem Betrugsfall betroffen gewesen zu sein - vor einem Jahr waren es erst 79 Prozent. Trotzdem scheint es den Unternehmen in Österreich noch eine Spur besser zu gehen als in der Schweiz (92 Prozent) oder Deutschland (97 Prozent). Mehr als die Hälfte der Händler in Österreich und Deutschland haben einen Anstieg bei Betrug wahrgenommen, in der Schweiz gilt dies für knapp die Hälfte.