Wahnsinn! Spurs putzen Ajax, nun Finale gegen Reds

Das Champions-League-Finale 2019 steht fest - und es ist ein rein englisches! Liverpool mit Kult-Coach Jürgen Klopp bekommt es am 1. Juni in Madrid mit Tottenham zu tun. Das Sensationsteam aus England setzte sich am Mittwoch in einem unfassbaren Thriller bei Ajax Amsterdam dank eines Treffers in der 96. Minute mit 3:2 durch. Und das trotz der 0:1-Pleite in London und eines 0:2-Pausenrückstands in Amsterdam. Der Held des historischen Abens war der Brasilianer Lucas mit einem Hattrick!