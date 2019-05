Casillas aus Spital entlassen: „Hatte viel Glück“

Fünf Tage nach seinem Herzinfarkt ist der spanische Torhüter Iker Casillas in Portugal aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Ich muss dankbar sein, ich hatte viel Glück“, sagte der Profi des portugiesischen Topklubs FC Porto am Montag unmittelbar nach der Entlassung. Zu seiner Zukunft konnte der Weltmeister von 2010 und zweifache Europameister, der am 20. Mai 38 wird, noch nichts sagen.