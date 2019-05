Minister will 2500 Euro Strafe für Impfverweigerer

Obwohl laut jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts 93 Prozent der Kinder in Deutschland gegen Masern durchgeimpft sind, hält Spahn eine Impfpflicht für unerlässlich. „Ich will die Masern ausrotten“, sagte Spahn der „Bild am Sonntag“. Dafür müssten mindestens 95 Prozent zwei Masernimpfungen haben.