Griechenlands fernab des Massentourismus

Mit Sirtaki in den Ohren geht es dem Horizont entgegen. Ein kühles Mythos in der Hand, die Meeresbrise im Gesicht. Die „Christina“ tuckert vorbei an der berühmten Onassis-Insel Skorpios, Wellen rollen neben ihrem Bug her wie ein Schwarm Delfine. Sie lässt das kleine Eiland, heute Eigentum einer Oligarchen-Tochter und Treffpunkt internationaler Stars, unbeeindruckt links liegen und nimmt weiter Kurs auf das Meer. Ihr Ziel ist ein anderes. Dreimal wird sich der Anker des kleinen Charterbootes in den hellen Samtteppich des Meeres graben – für 20 Euro bringt die „Christina“ ihre Gäste bis vor die Haustüre der schönsten Naturbuchten. Sehnsuchtsorte wie diese finden Reisende auf Lefkas, der weißen Perle Griechenlands, wie „Sand am Meer“. Die 30.000-Einwohner-Insel verdankt ihren Namen nicht umsonst den strahlenden Traumstränden, die sich an die Klippen schmiegen wie die Perlen einer Kette.